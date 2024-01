Roma: riapre la Galleria Alberto Sordi, sarà spazio commerciale e culturale da 100 milioni l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quasi un anno di lavori, la Galleria Alberto Sordi di Roma viene restituita alla città in una nuova veste, in attesa dell’apertura, prevista nei prossimi mesi, dei negozi di Hamleys, Iginio Massari, Mondadori Bookstore, con uno spazio dedicato a cultura e intrattenimento, e Uniqlo che hanno scelto la prestigiosa galleria per il loro debutto a Roma. Nei prossimi mesi si aggiungeranno altri brand, tra cui Havaianas. Per l'inaugurazione stasera sono intervenuti, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "È un tempio laico del Made in Italy", ha detto il ministro Urso. "È la dimostrazione che la città è sempre più attrattiva, grazie ai tanti cantieri pubblici ma anche grazie ai tanti investimenti privati", ha sottolineato Gualtieri. (segue) (Rer)