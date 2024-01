Roma: riapre la Galleria Alberto Sordi, sarà spazio commerciale e culturale da 100 milioni l'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Galleria sarà uno spazio multifunzionale caratterizzato da un’elegante fusione di storia e cultura, tradizione e innovazione. Lo spazio si candida a essere un nuovo punto di riferimento in città che va oltre lo shopping e si riappropria della sua vocazione originale di salotto storico della Capitale, diventando anche un luogo di incontro e di interazione, offrendo diversi spazi adibiti alla ristorazione: apriranno qui le loro porte il Ristorante Stendhal, l’Antica Focacceria San Francesco e Rossopomodoro. La Galleria a regime genererà un fatturato che si stima superiore a 100 milioni di euro, pari circa al doppio del fatturato precedente l’intervento. Inoltre, per quanto riguarda l’occupazione, avrà un indotto diretto di circa 200 persone e indiretto stimato in oltre 600 persone. Il rilancio della Galleria, che si sviluppa su una superficie di circa 10.000 metri quadrati, passa anche da una valorizzazione della proposta commerciale che punta all’esperienzialità, favorita dal nuovo layout degli spazi che da 27 sono ora 15, con la conseguente rimodulazione degli impianti e di necessarie opere strutturali funzionali a meglio accogliere il pubblico. (segue) (Rer)