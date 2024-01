Roma: riapre la Galleria Alberto Sordi, sarà spazio commerciale e culturale da 100 milioni l'anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L'operazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra Enasarco e Prelios. "Stiamo dimostrando che il rilancio di Roma può avvenire nella collaborazione tra pubblico e privato, questo diventerà un luogo multifunzionale con uffici e spazi commerciali, saranno generati posti di lavoro e arriveranno marchi importanti nella nostra città", ha sottolineato Gualtieri. "È un momento importante per la città di Roma, questa galleria è il cuore delle imprese romane - ha aggiunto Urso -. È una giornata importante per le imprese del Made in Italy e resa possibile da un investimento privato che coniuga la cultura con le attività produttive e commerciali. Cresce il turismo, l'arte, la cultura e l'impresa. Crediamo che questo possa essere l'anno del Made in Italy grazie alla giornata nazionale del Made in Italy che si terrà il prossimo 15 aprile, per la prima volta. Inoltre da oggi le famiglie possono iscrivere gli alunni al liceo del Made in Italy e le lezioni inizieranno in autunno in modo da formare i giovani alle arti e ai mestieri che hanno contraddistinto l'Italia nel mondo". Tra i presenti all'inaugurazione l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, la presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi, il direttore della Confcommercio di Roma, Romolo Guasco, il presidente di Anica Francesco Rutelli, il presidente di Enasarco Alfonsino Mei. (Rer)