Lombardia: approvata la legge per psicologo di cure primarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale ha dato il via libera anche all’ordine del giorno presentato da Claudia Carzeri (Forza Italia) per favorire il dialogo tra lo psicologo delle cure primarie, le reti antiviolenza e le Forze dell’Ordine con l’obiettivo di arginare e intercettare la piaga sociale della violenza di genere. Nel corso del dibattito sono intervenuti numerosi Consiglieri. Fabrizio Figini (Forza Italia): “Il provvedimento approvato oggi è una risposta chiara ai cittadini della nostra regione. La salute mentale riguarda la sfera intima che, se viene compromessa, incide sulla vita quotidiana e sulle relazioni. Il benessere del singolo si riflette nella comunità, nella famiglia”. Pierfrancesco Majorino (PD): “Il contesto sociale lombardo versa in grande difficoltà, le persone che soffrono di salute mentale trovano spesso le porte chiuse con tempi di attesa lunghi. La legge approvata oggi è un buon passo in avanti, è un inizio non un punto di arrivo. Adesso è importante mantenere il confronto non solo interno al Consiglio ma anche con l’esterno attraverso il dialogo con i professionisti che operano in questo campo”. Manfredi Palmeri (Lombardia Migliore): “La figura dello psicologo svolge un ruolo importante per la comunità, per gli individui e per le famiglie. Lo sviluppo della persona riguarda l’area economica, sociale e professionale e deve includere anche il benessere individuale. Lo psicologo delle cure primarie potrebbe diventare un punto di riferimento nella prevenzione, nella valutazione e nella diagnosi di situazioni critiche oltre che nel supporto alle famiglie”. Nicolas Gallizzi (Noi Moderati): “Con questa legge avviamo un percorso di aiuto a quei cittadini che non hanno la possibilità economica di accedere al sistema privato e implementiamo un settore che ha bisogno di interventi di qualità”. Christian Garavaglia (Fratelli d’Italia): “C’è una grande soddisfazione per il lavoro fatto e per il risultato che abbiamo raggiunto: con questa legge ci siamo dotati di uno strumento capace di dare risposte e di intercettare in anticipo i bisogni evitando il rischio di situazioni di possibile aggravamento”. Massimo Vizzardi (Azione-Italia Viva): “Abbiamo lavorato per offrire ai lombardi un servizio tempestivo diffuso nella Case di Comunità che dovranno poter rispondere ai bisogni di tutti, dai giovani agli anziani, in maniera efficace. Adesso possiamo iniziare valutare di inserire la figura dello psicologo anche nelle scuole, per avvicinarsi sempre di più ai giovani”. (Com)