Autonomia: Calderoli, oggi primo risultato concreto verso traguardo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione dell'autonomia oggi in Senato “si è compiuto un ulteriore passo avanti verso un risultato storico, importantissimo e atteso da troppo tempo. Avevo previsto che oggi sarebbe stata una bella giornata, e così è stato. Questa è una risposta che dovevo a quelle 14 regioni su 15 a statuto ordinario che ce l'avevano chiesto". Lo comunica in una nota il ministro Calderoli commenta con grande soddisfazione il via libera dell'Aula di Palazzo Madama all'autonomia. (Com)