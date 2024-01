Autonomia: Scurati (Lega), grande giornata, ora avanti con approvazione definitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un momento importante “non solo per la Lombardia ma per tutto il Paese. Dopo anni di battaglie e anche di un referendum che ha visto esprimere milioni di cittadini finalmente l'Autonomia è una realtà con il passaggio storico del disegno di legge in Senato. Ora avanti tutta per l'approvazione definitiva alla Camera dando ufficialmente il via libera alla riforma dell'Autonomia che renderà, finalmente, il nostro Paese più moderno, efficiente e meritocratico. Un grazie particolare va rivolto al Ministro Roberto Calderoli 'uomo del fare' che passo dopo passo sta procedendo spedito verso l'approvazione finale della riforma". Lo comunica in una nota Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione speciale 'Autonomia e riordino delle autonomie locali' di Regione Lombardia. (Com)