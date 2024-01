Gdf: inaugurato anno di studi 2023/2024 della Scuola di polizia economico-finanziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha evidenziato l’innovatività dei percorsi addestrativi che si svolgono presso la Scuola e l’importanza dell’investimento del Corpo nel capitale umano e nell’aggiornamento dei finanzieri, durante l’intera vita professionale, per affrontare la mutevolezza dei contesti geo-politici ed economici di riferimento. Ha quindi richiamato la rilevanza del Pnrr come opportunità imperdibile per il Paese ed espresso gratitudine al Corpo per l’attività svolta a tutela della sicurezza economico-finanziaria. Il ministro, concludendo, ha solennemente dichiarato aperto l’anno di studi 2023/2024 della Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. Con la cerimonia odierna è stato dato avvio ufficialmente ai corsi di alta qualificazione ed aggiornamento professionale a cui partecipano annualmente non solo i finanzieri di ogni ordine e grado ma anche funzionari di agenzie di law enforcement di numerosi Paesi esteri, europei ed extra-europei. L’Istituto è infatti un polo addestrativo di eccellenza sia per la Guardia di finanza che per le istituzioni di 170 Paesi, grazie alle partnership sviluppate con primarie Organizzazioni internazionali. In tale ambito la Scuola è International Academy for Tax Crime Investigation dell’Ocse, Partnership Academy dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), nonché Framework Partner di Cepol, l’Agenzia europea per la formazione delle forze di polizia. Dal settembre 2023, inoltre, è stata riconosciuta quale Academy di Eppo, l’Ufficio del Pubblico procuratore europeo, istituito per il contrasto alle maggiori frodi in danno del bilancio dell’Unione europea e ai reati connessi. (Com)