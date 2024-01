Roma: aggredisce senza motivo un agente in via Goito, denunciato 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 30 anni di nazionalità straniera è stato denunciato per l'aggressione ai danni di un agente della Polizia locale del II Gruppo Sapienza, avvenuta questa mattina intorno alle 12:45 in via Goito, 35. Il trentenne, senza alcun apparente motivo, ha prima cercato di provocare l'agente, che stava attraversando la strada per tornare presso il Comando di zona, colpendolo poi all'improvviso al volto. L'uomo è stato bloccato da una pattuglia e denunciato per lesioni. L'agente ferito è stato trasportato presso l'ospedale Umberto I dove si trova attualmente sotto osservazione.(Rer)