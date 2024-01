Autonomia: De Poli (Udc), Centrodestra pone fine a immobilismo passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Centrodestra al governo, oggi, pone la parola 'fine' all'inerzia e all'immobilismo del passato. La conseguenza più importante di questa riforma è riassunta in una bellissima parola: 'responsabilità'. Il cittadino deve sapere chi gestisce la cosa pubblica come lo fa, in modo che sia egli stesso a giudicare chi lo fa bene e chi invece lo fa male, senza inutili scaricabarili”. Lo ha dichiarato il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo in Aula, in dichiarazione di voto, sul ddl sull'autonomia differenziata. (Rin)