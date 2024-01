Mare: Zanetti (Confitarma), industria fondamentale per settore logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo shipping, quindi l’industria del mare, all'interno della catena della logistica “gioca un ruolo un ruolo fondamentale: pensiamo che attraverso il mare, in Italia, vengono gestiti oltre il 60 per cento dei volumi di import è il 50 per cento dei volumi di export”. Lo ha detto Mario Zanetti, presidente di Confitarma, in occasione del convegno “Industria, trasporti, industria, infrastrutture: insieme per la competitività del Paese”, organizzato a Roma da Confindustria. Fra le priorità del settore, ha sottolineato il presidente, c’è quella dell’aggiornamento normativo “che mantenga la bandiera italiana per gli operatori italiani sotto una luce di competitività che rischia di perdere”, ha aggiunto. (Rin)