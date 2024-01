Cultura: Di Stefano (Noi moderati), vicenda Teatro di Roma è semplice scontro politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla vicenda del Teatro di Roma l'intervento in Aula del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri "mi ha rasserenato: non è in atto la ricostruzione del Partito fascista" ma "semplicemente uno scontro politico come se ne verificano a migliaia". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Noi moderati-Forza Italia, Marco Di Stefano. "Abbiamo letto in questi giorni esternazioni di personaggi del centrosinistra del tipo blitz squadrista, Metodi post-fascisti, Atto fascista inaccettabile, Deriva pericolosa, e infine, dulcis in fundo, la segretaria del Pd Elly Schlein che ci avverte dicendo che è stato superato il livello di allarme. Oggi ero spaventato, ma l'intervento del Sindaco Gualtieri in Aula Giulio Cesare mi ha rasserenato: non è in atto la ricostruzione del Partito fascista, ma semplicemente uno scontro politico come se ne verificano a migliaia, dal Parlamento all'ultimo Consiglio comunale", spiega. "Nell'invitare tutti ad abbassare i toni e ad usare terminologie consone al dibattito politico - prosegue - chiediamo al sindaco, ormai professionista della politica, di lavorare per trovare giuste mediazioni, perché i rapporti tra Roma Capitale, Regione Lazio e governo non possono terminare con le vicende del Teatro di Roma, soltanto perché qualcuno ha messo fine in maniera legittima all'egemonia del centrosinistra nel mondo della cultura". (segue) (Com)