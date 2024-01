Cultura: Di Stefano (Noi moderati), vicenda Teatro di Roma è semplice scontro politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo cittadino - aggiunge Di Stefano - eviti di intraprendere azioni scellerate e di comportarsi come un bimbo che quando perde una partita di calcetto si porta via il pallone e manda tutti a casa. Infine, accusare il presidente Rocca di occupazione sistematica delle poltrone per accentrare il potere fa soltanto sorridere, visto che il governatore, spesso anche contro il volere di molti esponenti del centrodestra, continua a nominare in posti strategici, come direttori regionali, direttori generali delle Asl, presidenti di aziende, professionisti che per anni hanno svolto lo stesso identico ruolo con il Presidente Zingaretti. Gualtieri - conclude - prenda esempio da Rocca, che antepone la qualità dei professionisti nominati alla casacca politica che vestono, e tutto ciò per rispetto dei cittadini e per il miglior funzionamento delle istituzioni. Altro che occupazione". (Com)