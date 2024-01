Mafia: Cnel, insediato oggi forum Imprese e Legalità per porre attenzione a beni sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è insediato al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) il forum Imprese e Legalità, presieduto dal consigliere Tulio Marcelli e composto dai consiglieri Gianluca Bianco e Francesco Riva e dagli esperti esterni Massimo Ferraro, Francesco Greco, Franco La Torre e Marco Mingrone. Lo comunica il Cnel in una nota. "Ricordo quando a fine maggio 2008 si svolse a Napoli – ha dichiarato il presidente del Cnel, Renato Brunetta – il primo Consiglio dei ministri del quarto governo Berlusconi. Esaminammo, tra l'altro, i provvedimenti contenuti nel Pacchetto sicurezza, avviando un percorso che ha poi portato all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Da allora abbiamo fatto molti passi in avanti e oggi sul fronte della normativa siamo all'avanguardia. Anche dal punto di vista della disponibilità finanziaria siamo in una congiuntura positiva. Dobbiamo però investire ulteriormente sui tessuti connettivi, sui tessuti d'intermediazione sociale. La cultura della legalità, il rispetto delle regole, sono beni relazionali che hanno un ruolo chiave nel successo dei territori. Il Cnel su questo si mette a disposizione. Nessuno da solo ce la fa. Dopo gli anni della desertificazione dei corpi intermedi, occorre mettere insieme i vari organi dello Stato e porli in sinergia con la società civile". L'obiettivo principale del forum "è quello di porre l'attenzione sui beni che sono oggetto di sequestro e confisca alle mafie", ha osservato il consigliere Tulio Marcelli. "Stiamo definendo il programma dei lavori nel medio-lungo periodo, così da poter far luce sulle principali criticità e problematiche. Coinvolgeremo tutti gli attori protagonisti, proponendo soluzioni innovative finalizzate a rendere più fluida la normativa", ha concluso Marcelli.(Com)