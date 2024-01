Aeroporti: AdR, al via terza edizione "Call for startups" per progetti innovativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma prevede non solo un supporto economico nella realizzazione dei progetti, ma anche il coinvolgimento dei corporate partner di AdR, come Plug and Play Tech Center, il più importante investitore privato in startup della Silicon Valley, di altri partner industriali e accademici e di Airports for Innovation, ovvero il network di aeroporti (da oltre 700 milioni di passeggeri all’anno) lanciato da AdR, dedicato all’innovazione e a cui ora hanno aderito numerosi altri importanti aeroporti internazionali su 3 continenti, con la possibilità inoltre di entrare in contatto, per eventuali investimenti, con il veicolo di Corporate Venture Capital AdR Ventures. Nella prima edizione, nel 2022, all’interno del primo acceleratore industriale nel cuore di uno scalo aeroportuale sono state individuate, tra le 96 candidate, 10 startup innovative da tutto il mondo e 5 di esse hanno avuto la possibilità di integrare e lanciare i loro servizi all’interno dell’aeroporto di Fiumicino. La seconda edizione, nel 2023, ha visto poi un numero di candidature in crescita, 116 in totale, tra cui le 13 (di cui 7 in ambito Intelligenza artificiale) selezionate attualmente in fase di testing finale. Durante i due mesi dall’apertura delle candidature, il team innovazione di AdR sarà a supporto delle startup anche con webinar online dedicati ad esplicitare gli ambiti di pertinenza di ciascuna delle Challenge proposte e per le iscrizioni. (Com)