Roma: Celli-Zannola (Pd), bene soluzione per evitare chiusura Capannelle

- Finalmente questa amministrazione è riuscita a dare una risposta positiva ad una situazione ormai bloccata da troppi anni, quella dell'Ippodromo Capannelle e, di conseguenza, del mondo del galoppo e del trotto romano che rischiava un blocco non accettabile per una capitale europea. Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli e il consigliere capitolino Pd, Giovanni Zannola. "Ottimo il lavoro dell'assessore Onorato che ha garantito un apposito bando entro 90 giorni per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore che, nel frattempo, garantisce non solo che l'attività non sia sospesa grazie alla estensione dell'attività del precedente gestore Hippogroup, ma che i numerosi lavoratori che gravitano intorno a questa attività possano sentirsi tutelati nella loro continuità professionale. Una soluzione da noi sempre sollecitata e che potrà essere ripetuta in tutti quei casi analoghi che, da qui a breve, l'amministrazione comunale si troverà a risolvere per rimettere ordine al settore dell'impiantistica sportiva comunale", concludono. (Com)