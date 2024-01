Spagna: re Felipe riceve domani il presidente ecuadoriano Noboa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Spagna Felipe VI riceverà domani il presidente ecuadoriano, Daniel Noboa, in visita a Madrid in occasione della Fiera internazionale del turismo (Fitur) di cui l'Ecuador è il Paese ospite di questa edizione. Prima dell'incontro, il presidente inaugurerà questa nuova edizione con il re e la regina di Spagna. La sua presenza era stata inizialmente esclusa a causa della situazione interna del Paese andino. Questo sarà infatti il primo viaggio all'estero di Noboa dopo gli ultimi avvenimenti in Ecuador, dove la violenza legata al narcotraffico è esplosa pochi giorni fa. Secondo quanto indicato dalla Casa reale, l'incontro si terrà nel primo pomeriggio al Palazzo della Zarzuela. (Spm)