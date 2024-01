Serbia: Commissariato rifugiati, nel 2023 calo del 12 per cento di migranti nei centri accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I centri di accoglienza serbi hanno ospitato l'anno scorso 108.808 migranti, ovvero il 12 per cento in meno rispetto al 2022. Lo riferisce il rapporto annuale del Commissariato per i rifugiati e le migrazioni della Serbia, secondo cui la maggior parte dei migranti registrati nel 2023 proveniva dalla Siria (46 per cento) e dall'Afghanistan (22 per cento), seguiti da Marocco e Pakistan. L'anno scorso i migranti sono rimasti in Serbia in media 12 giorni, mentre nel 2022 la media era di 16 giorni. Attualmente 1.412 persone sono ospitate in 17 centri di accoglienza e asilo. (Seb)