Usa-Costa d'Avorio: Blinken annuncia 45 milioni di dollari aggiuntivi per lotta al terrorismo

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha promesso 45 milioni di dollari in finanziamenti aggiuntivi per aiutare a combattere il conflitto e portare stabilità nell'Africa occidentale costiera, dove l'insicurezza legata alle insurrezioni jihadiste è aumentata negli ultimi anni. L'annuncio è giunto da Abidjan, in Costa d'Avorio, seconda tappa di un tour africano che lo porterà in seguito in Nigeria e in Angola. "Apprezziamo la leadership della Costa d'Avorio nella lotta contro l'estremismo e la violenza. Abbiamo trascorso molto tempo a discutere delle sfide reciproche alla sicurezza", ha affermato Blinken nel corso di una conferenza stampa congiunta con l'omologo ivoriano Alassane Ouattara. Il finanziamento andrà ad integrare i 300 milioni di dollari che gli Stati Uniti hanno già investito nell’Africa occidentale costiera negli ultimi due anni. "Abbiamo aumentato di 15 volte la formazione militare e stiamo investendo nella protezione civile in Costa d'Avorio", ha aggiunto Blinken. Ouattara ha affermato da parte sua che la sicurezza nella regione rimane una sfida. "Apprezziamo quindi il sostegno degli Stati Uniti nel campo dell'intelligence e della lotta al terrorismo", ha affermato. Durante il suo soggiorno ad Abidjan, Blinken ha incontrato nel pomeriggio Akinwumi Adesina, presidente della Banca africana di sviluppo (Afdb), in un istituto subregionale di ricerca sul riso. In serata è previsto l'arrivo in Nigeria. (Res)