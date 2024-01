Israele: ambasciatore Bar, "l'antisemitismo non è solo un'ombra del passato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’antisemitismo non è solo un’ombra del passato, ma persiste nel corso della storia. Lo dice in un video messaggio l’ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar, in vista della Giornata della memoria, che si commemora il 27 gennaio. “In questa Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto, il mondo intero si raccoglie per onorare la memoria delle vittime, che furono brutalmente assassinate dai nazisti e dai loro collaboratori, durante il capitolo più oscuro della storia moderna”, afferma il diplomatico. Bar ricorda che “oggi riflettiamo sulle lezioni cruciali che la storia ci insegna. Purtroppo negli ultimi mesi, a partire dal massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre scorso e dalla situazione di guerra che ne è scaturita, abbiamo assistito a una terrificante ondata di antisemitismo in tutto il mondo, e anche qui, in Italia”. Slogan, graffiti, cori, minacce, intimidazioni e, purtroppo, anche attacchi violenti, contro gli ebrei e contro gli israeliani, “sono diventati una nuova tendenza”, prosegue l’ambasciatore Bar, secondo cui “a quanto pare, l’antisemitismo non è solo un’ombra del passato, ma persiste nel corso della storia. È un fenomeno che continua a manifestarsi in forme insidiose nel mondo contemporaneo, anche oggi, proprio mentre parliamo, nelle strade, nei media e online”. “La Shoah ha dimostrato che l’ideologia radicale e la terminologia estrema portano a una violenza disumana e mortale. È quindi nostro dovere comune, nostro impegno morale, combattere questa piaga e promuovere la tolleranza, la comprensione e il rispetto reciproco”, aggiunge il diplomatico. (segue) (Res)