Israele: ambasciatore Bar, "l'antisemitismo non è solo un'ombra del passato" (2)

- Nel messaggio, l’ambasciatore d’Israele a Roma aggiunge: “Alcune persone che sostengono di promuovere i diritti umani e la pace, promuovono invece l'odio contro Israele e contro gli ebrei. Utilizzano termini come omicidio, crimine contro l’umanità e genocidio, allo scopo di demonizzare Israele. Vogliono utilizzare gli stessi strumenti creati al fine di prevenire un altro Olocausto, per negare a Israele il diritto di difendersi. Questa terminologia estrema e gli sforzi per creare false equazioni tra Israele e i nazisti sono di per sé una forma di antisemitismo”. “I 6 milioni di vittime ebree annientate nella Shoah, e milioni di altre vittime, meritano non solo di essere ricordati. Meritano – prosegue Bar - che noi, tutti noi, facciamo tutto ciò che è in nostro potere, per evitare che tale crudeltà si ripeta. Le parole importanti di questa giornata, ‘Mai più’, non rimangano solo retorica, ma inducano ad una seria riflessione e ad azioni conseguenti”. “In questo momento di commemorazione e riflessione, auspico che possiamo unirci come comunità globale, per affrontare le ingiustizie, creare un futuro migliore e pacifico, libero dall’odio e dal terrore, e promuovere la comprensione reciproca. Solo attraverso una forte chiarezza morale e un fermo impegno comune, onoreremo la memoria delle vittime dell'Olocausto. In questa Giornata della Memoria dobbiamo ricordare al mondo che a Gaza sono ancora tenute in ostaggio 136 persone. Tra loro ci sono anche i sopravvissuti all'Olocausto e discendenti dei sopravvissuti. Per oltre 100 giorni, i nostri cuori sono con loro. Dobbiamo riportarli a casa”, conclude l’ambasciatore Bar. (Res)