Donne: Semenzato (Nm), con Anpal per indipendenza economica

- “Mai come in questo momento è necessario evidenziare la sensibilità e l’attenzione al tema della violenza di genere nei suoi diversi aspetti, dall’espressione più tragica dei femminicidi alla violenza economica, alla prevenzione, alla formazione e alla cultura del rispetto. La violenza sulle donne è un problema culturale ed una responsabilità sociale che riguarda tutti. Ma il tema fondamentale resta quello della violenza economica: è il tema focale della mia commissione. Senza reddito non puoi fuggire. Gli uomini esercitano il loro potere anche così: negando la possibilità alle donne di scegliere e di essere libere. Insistere nel valorizzare il lavoro femminile e gettare le basi per la loro indipendenza economica è fondamentale”. Lo ha detto la presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, onorevole Martina Semenzato, di Noi moderati, intervenendo all’iniziativa “Posto occupato”, organizzato dalla Linea di Anpal servizi per la parità di genere. “La partecipazione all’iniziativa di oggi con la Linea di Anpal servizi per la parità di genere, è il primo passo verso una serie di iniziative e di confronto fortemente legate all’indipendenza economica e al lavoro delle donne”, ha concluso Semenzato. (Rin)