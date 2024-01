Ita: Mef, avanti con determinazione, auspicio decisione Ue prima del 6 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governo continua con determinazione nel percorso intrapreso auspicando che la commissione decida magari prima del 6 giugno in modo da supportare sviluppo e crescita di Ita airways anche in vista della stagione estiva”. E' quanto si legge in una nota del ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'avvio, da parte della commissione europea, di un'indagine approfondita per valutare, a norma del regolamento Ue sulle concentrazioni, il progetto di acquisizione di Ita airways da parte di Lufthansa e del dicastero italiano dell'Economia e delle Finanze. (Com)