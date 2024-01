Carne coltivata: Lollobrigida, possibile consultazione pubblica fra i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla carne coltivata l'Italia potrebbe chiedere una consultazione pubblica ai cittadini. Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Agricoltura e pesca di Bruxelles. "Abbiamo chiesto che la scienza ci dia le risposte alle domande che abbiamo, e che si ricorra anche eventualmente a una cosa che è molto democratica. Chiediamo ai cittadini europei che ne pensano. Perché abbiamo sentito tante voci, sentiamo anche quella dei cittadini europei con una consultazione pubblica nella quale ci diranno che cosa pensano di queste produzioni", ha spiegato il ministro. "Penso di interpretare correttamente il mio mandato e in Italia, dopo aver sentito milioni di cittadini che hanno sottoscritto una petizione, 3 mila comuni, 20 regioni e la grandissima parte del Parlamento italiano, con maggioranza e opposizione su questo tema, abbiamo preso una decisione. Ma crediamo che la possa prendere con lo stesso indirizzo anche l'Europa, perché già lo ha fatto. Lo ha fatto sulla clonazione degli animali, lo ha fatto sugli Ogm, lo ha fatto in diverse circostanze, a protezione del nostro modello e anche dei nostri cittadini e della loro alimentazione", ha aggiunto. (Beb)