Speciale infrastrutture: Trasporti, Ferrante, tavolo Mit su alta velocità Salerno-Reggio Calabria

- Si è tenuto presso la sede del ministero per le Infrastrutture e i Trasporti a Roma il primo incontro del tavolo tecnico, "da me fortemente voluto, per la predisposizione di un Piano di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana nei comuni interferiti dall’attraversamento del 'Lotto 1a Battipaglia-Romagnano' della linea Av Salerno-Reggio Calabria". Lo afferma in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit. "Il tavolo - che si è tenuto ieri - ha come obiettivo finale la definizione di un protocollo di intesa riguardante l’attuazione del Piano e punta ad individuare, in accordo con le amministrazioni locali delle aree interessate, le priorità e le fonti di finanziamento, con la finalità di minimizzare gli impatti della nuova infrastruttura ferroviaria e migliorarne l'inserimento nel contesto territoriale e sociale". (Rin)