Speciale infrastrutture: Siria, Cina dona al governatorato di Damasco attrezzature per illuminazione a energia solare

- L'ambasciatore di Cina a Damasco, Shi Hongei, ha incontrato il governatore della capitale della Siria, Mohammad Tariq Krishati, in vista di una sovvenzione cinese comprendente attrezzature per l'illuminazione a energia solare. Lo ha riferito il quotidiano siriano “Al Watan”, secondo cui l’ambasciatore ha incontrato anche il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie della Siria, Firas Qaddour. Quest’ultimo ha sottolineato la grande importanza di "rafforzare la cooperazione con la Cina per il miglioramento delle infrastrutture nel settore petrolifero e per la realizzazione di progetti di sviluppo sfruttando le moderne tecnologie e le competenze cinesi in questo campo". (Lib)