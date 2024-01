Speciale infrastrutture: Egitto e Grecia, colloqui su interconnessione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato il presidente del gruppo greco Copelouzos, Dimitrios Copelouzos, alla presenza del primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, del ministro dell'Elettricità e delle Energie rinnovabili, Mohamed Shaker, e di alcuni alti dirigenti dell'azienda. Il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, ha dichiarato che Al Sisi è stato informato sui progressi del "Progetto Gregy" per l'interconnessione elettrica con l'Europa, in particolare sul successo dell'inserimento del progetto nell'elenco iniziale dei progetti di interesse comune dell'Unione Europea. Questo apre la strada alla prossima fase di attuazione del progetto, ovvero la preparazione degli studi tecnici e ambientali finali e lo studio per determinare il percorso dei cavi di connessione marittima. Il progetto, proposto nella lista dei Progetti di nutuo interesse dell'Unione Europea, collegherà l'Egitto all'Europa, attraverso la Grecia, per un investimento complessivo di 4,2 miliardi di euro e in linea con la strategia dell'Unione Europea verso una transizione green e il raggiungimento di zero emissioni di CO2 entro il 2050. (Res)