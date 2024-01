Speciale infrastrutture: Ucraina-Polonia, Zelensky, situazione al confine non deve ostacolare la solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione al confine ucraino-polacco non dovrebbe "ostacolare la solidarietà con l'Ucraina". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa con il primo ministro polacco, Donald Tusk, a Kiev. "Accolgo con favore il lavoro del governo polacco per rimuovere questi ostacoli. E comprendiamo la profondità delle cause che hanno portato a questa situazione. Ma prestiamo attenzione, prima di tutto, alla profondità della minaccia per entrambi i nostri popoli", ha detto il presidente. Zelensky ha aggiunto inoltre che "tutte le questioni critiche disponibili possono essere affrontate a livello di governo". Il 16 gennaio il ministro delle infrastrutture polacco, Dariusz Klimczak, ha annunciato che il governo polacco aveva raggiunto un accordo con i trasportatori polacchi, concordando di porre fine al blocco di tre valichi di frontiera con l'Ucraina fino al primo marzo. (Kiu)