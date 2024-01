Speciale infrastrutture: Tunisia, tetto di 10 mila euro per 8.000 auto commerciali, imposta al 7 percento per vetture elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio della Tunisia ha fissato un tetto al prezzo delle automobili non di lusso pari a 10 mila euro, per una quota di 8.000 veicoli nel 2024, sebbene siano attese tra le 150 e le 200 mila richieste. Lo ha reso noto Mahdi Mahjoub, membro della direzione della Camera nazionale dei concessionari d'auto, intervenendo alla radio "Mosaique fm". Le autorità tunisine hanno inoltre adottato misure per promuovere le auto elettriche. "Oltre alla cancellazione dei dazi del 30 percento, con la Legge Finanziaria 2024 l'imposta è passata dal 19 al 7 per cento", ha ribadito Mahjoub spiegando che l'unico ostacolo alla crescita di questo mercato in Tunisia è l'assenza delle infrastrutture necessarie, come le stazioni di ricarica. "Per questo motivo - ha concluso - i concessionari di automobili lavoreranno, in coordinamento con le parti interessate, come la società elettrica nazionale Steg e le compagnie petrolifere, per cercare di arginare il problema". (Tut)