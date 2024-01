Speciale infrastrutture: Praga vuole indire una gara d’appalto per treni metropolitani a guida autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di trasporto pubblico di Praga (Dpp) vuole indire una gara d’appalto da 86 miliardi di corone (3,46 miliardi di euro) per treni metropolitani a guida autonoma per la linea C e la linea D. Il consiglio comunale della capitale ceca ha dato il via libera al progetto, che prevede l’acquisto di 52 mezzi a guida autonoma per la linea C, 16 per la linea D e le necessarie modifiche alle stazioni della metropolitana per 35,9 miliardi di corone (1,44 miliardi di euro). A ciò bisogna aggiungere i costi di manutenzione per un periodo di 35 anni. La fornitura dei treni è prevista dopo il 2029. L’automazione lungo la linea C consentirà di ridurre le soste a 90 secondi, aumentando le capacità di trasporto. Lungo la linea D, che è attualmente in costruzione, l’automazione è attesa fin da subito. (Vap)