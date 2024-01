Speciale infrastrutture: Bologna, Ferrante su limite 30 all'ora, da Mit massima collaborazione con sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dibattito che è stato alimentato in questi giorni va spogliato dalla strumentalizzazione politica. Le strutture tecniche del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come ribadito dal ministro Salvini, stanno svolgendo gli approfondimenti necessari per arrivare ad un provvedimento omogeno e a regole e norme efficaci che valgano per tutti, per disciplinare la sicurezza stradale e i limiti di velocità che, lo ribadiamo, non sono l'unica causa della incidentalità sulle nostre strade". Lo ha detto, a Isoradio, Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti. "Non c'è nessun intento punitivo, siamo pronti alla massima collaborazione istituzionale in sede Anci, onde evitare anche fughe in avanti da parte di qualche sindaco - ha aggiunto Ferrante -. Ricordo, peraltro, che l'articolo 142 del Codice della strada dà la facoltà ai sindaci ad aumentare o diminuire i limiti di velocità, secondo le direttive del Mit. Riguardo al caso di Bologna, dubito che il Comune abbia chiesto erogazioni al Mit per un abbassamento diffuso dei limiti di velocità su oltre il 70 per cento del territorio comunale, così come dubito che la direttiva del Mit fosse destinata ad abbassare diffusamente i limiti di velocità su tutto il territorio comunale". (Rin)