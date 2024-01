Imprese: Patuanelli (M5s), Meloni ha generato una stretta creditizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri Giorgia Meloni ha affermato che "la tassa sugli extraprofitti delle banche, su cui hanno fatto una clamorosa retromarcia, è servita a 'ricapitalizzare' le banche cosicché le stesse potessero concedere prestiti più facilmente e garantire la liquidità al sistema imprenditoriale favorendo gli investimenti. I dati dicono invece che il 2023 è stato uno degli anni peggiori della storia". Lo scrive su Facebook il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli. "Cito testualmente: 'La stretta creditizia nel 2023 ha avuto un impatto equiparabile a quello della manovra 'Salva Italia' del 2011. Nel 2023 la domanda di credito delle imprese si è infatti arrestata in tutte le regioni, con valori addirittura inferiori a quelli registrati in seguito alla manovra di Mario Monti, come risulta dall'indice di diffusione del credito della Banca d'Italia'", continua Patuanelli. "Il 2023, anno pieno di Governo Meloni, si è dunque registrato un credit crunch che colpisce tutte le imprese, in particolare le PMI, la nostra spina dorsale. Come dice il nostro Presidente del Consiglio, un conto è la propaganda, un altro sono i dati", conclude. (Rin)