Roma: lacrime e commozione, conclusi funerali 14enne ucciso

- Tra lacrime e commozione si sono conclusi, nello stadio di Valmontone, in provincia di Roma, i funerali di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso nella notte tra il 12 e io 13 gennaio nel parcheggio della stazione Metro C Pantano a Montecompatri. La sepoltura avverrà nel cimitero di Labico, poco distante da Valmontone. Al termine della funzione, ai lati del campo da Calcio dello stadio dei Gelsi sono stati sparati dei fuochi d'artificio, mentre vicino alla bara sono stati accesi dei fumogeni azzurri. Alla cerimonia hanno partecipato circa un centinaio di persone e alcune rappresentanze delle istituzioni, oltre i parenti, gli amici e i conoscenti. Al termine della funzione, sono state distribuite tra i presenti cibo e bevande. "Spero che il ricordo di Alexandru possa essere un richiamo alla pace, all'amore verso il prossimo e alla fede", ha detto durante la cerimonia padre Iosif Ciontu. "È una grande sofferenza per noi sacerdoti dover accompagnare Alexandru nel suo ultimo viaggio. Nessuno pensa, guardando a una persona così giovane, che possa precederlo in questo percorso di vita. Questa è una grande perdita per la chiesa e per la nostra diocesi ortodossa romena. È una grande perdita - ha rimarcato Ciontu - un grande dolore, tutti siamo chiamati a pregare per l'anima di Alexandru. Dio aiuti i genitori i parenti gli amici ad affrontare questa triste perdita con la consapevolezza che anima è immortale, e che Alexandru da lassù veglia su tutti noi. Spero che il ricordo di Alexandru possa essere un richiamo alla pace, all'amore verso il prossimo e alla fede", ha concluso il parroco. I genitori, successivamente, si sono avvicinati alla salma, e davanti alla foto di Alexandru, la madre non è riuscita a trattenere le lacrime, e ha gridato disperata, per poi accasciarsi a terra. Il padre, poco dietro di lei, le ha appoggiato una mano sulla spalla. Poco dopo, gli amici e i parenti si sono stretti intorno a loro. (Rer)