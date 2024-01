Ucraina: Cremlino, investimenti europei per Kiev sono "falliti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi europei hanno speso "un sacco di soldi" per l'Ucraina, ma ora vedono che i loro investimenti "sono falliti". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in conferenza stampa. Il portavoce ha inoltre osservato che la situazione economica in Europa sta "diventando difficile". Peskov ha anche detto che Mosca "accoglie con favore le voci europee" che evidenziano la necessità di risolvere il conflitto pacificamente. "E' incoraggiante il fatto che ci siano voci di europei (...) che, nonostante tutti i disaccordi esistenti, parlano della necessità di uscire dalla situazione attuale attraverso il dialogo, e non attraverso la guerra", ha detto il portavoce. (Rum)