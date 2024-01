Violenza donne: Ternullo (FI), dati Istat dimostrano che c'è ancora strada da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati dell'Istat che rilevano che nel 2023 in Italia sono state uccise 120 donne, nella stragrande maggioranza omicidi commessi in famiglia e per la metà da un partner o da un ex, "destano preoccupazione" e "dimostrano che la strada da fare per sradicare la piaga della violenza sulle donne è ancora lunga". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, componente della commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio. "Merita una riflessione anche il significativo incremento delle richieste ricevute nel 2023 dal 1522 contro la violenza e lo stalking, in aumento del 59 per cento rispetto all'anno precedente - ha aggiunto -. Un dato che, nella sua drammaticità, dimostra tuttavia che la campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne sta dando dei risultati. Per contrastare la violenza di genere è indispensabile agire sulla prevenzione, così come sta facendo questo governo. La lotta contro la strage di donne richiede un impegno costante da parte di tutti, perché ogni vita perduta è una sconfitta per tutti", ha concluso Ternullo. (Rin)