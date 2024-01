Nucleare: Casula (Femto Energy) a “Nova”, assisteremo a nuovo rinascimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assisteremo ad un “nuovo rinascimento dell’energia nucleare”. Non ha dubbi Roberto Casula, co-fondatore di Femto Energy, società specializzata nei servizi all’energia nucleare con una specializzazione nell’ultima generazione di micro reattori. Rispetto alle tradizionali centrali nucleari, gli Small modular reactors (Smr) prevedono potenze da 100 a circa 300 Megawatt elettrici; dal punto di vista costruttivo, si tratta di moduli realizzati in un sito di fabbricazione e poi trasportati e assemblati nel sito dove deve sorgere l’infrastruttura. “Questa modularizzazione del nuovo nucleare – ha detto Casula ad “Agenzia Nova” - taglierà significativamente i tempi e i costi di costruzione, portando così nel mercato dell’energia importanti flessibilità in termini di collocazione e domanda, con obiettivo di due anni-tre anni per la realizzazione finale”. Un elemento cruciale per il mercato europeo dell’energia considerato che l’impianto del green deal europeo – considerato nel 2019, al suo lancio, come una delle leve fondamentali di crescita economica dell’Europa – è oggi in difficoltà. Le ragioni sono note. La prima è che con la guerra in Ucraina, e quella attuale in Medio Oriente, la sicurezza degli approvvigionamenti è tornata al centro dell’agenda energetica. Ci sono motivi per essere rassicurati, a Ue è riuscita rapidamente a ridurre la sua domanda di gas naturale dalla Russia dal 40 per cento a sotto al 10 per cento. (segue) (Rin)