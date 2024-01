Nucleare: Casula (Femto Energy) a “Nova”, assisteremo a nuovo rinascimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma lo spostamento da Est a Sud non è una garanzia assoluta sul piano della sicurezza (vista ad esempio la posizione di un paese come l’Algeria, che è diventata il primo fornitore di gas dell’Italia). In secondo luogo, è vero che nel 2022 la capacità solare ed eolica installata in Europa è aumentata al passo più rapido di sempre: un aumento del 40 per cento circa in entrambe le fonti rinnovabili. Ma l’Europa rischia di passare dalla dipendenza dalla Russia per una commodity alla dipendenza dalla Cina per il manufacturing dei minerali critici e le tecnologie indispensabili per le energie rinnovabili. La Cina detiene l’80 per cento della capacità di manufacturing nel fotovoltaico, 70 per cento nell’eolico e 75 per cento nelle batterie. E ha un quasi monopolio nel manufacturing di materiali critici per le rinnovabili. Inoltre il prezzo dell’energia è più alto di quanto non fosse negli anni precedenti alla guerra in Ucraina e sembra destinato a restare grande e volatile, con il Gnl americano a funzionare da price-maker. Questo contribuisce all’inflazione in un contesto di stagnazione economica. Infine ma non in ultimo, tutto questo provoca resistenze sia industriali che sociali ai tempi, alle modalità e ai target del percorso di decarbonizzazione per come è stato disegnato dall’attuale commissione. Esiste insomma una “green transition fatigue”. (segue) (Rin)