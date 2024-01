Nucleare: Casula (Femto Energy) a “Nova”, assisteremo a nuovo rinascimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È evidente che le rinnovabili non riescono a coprire tutta la transizione energetica”, ha aggiunto Casula, che ha spiegato come “i micro reattori, rispetto all’eolico e al fotovoltaico, portino il vantaggio del risparmio della superficie”. Mediamente un impianto solare da 1 Mwp può richiedere fino a cinque ettari di terreno e non c’è partita con il nucleare a parità di potenza installata. “Questa tecnologia porterà il nucleare vicino all’azienda energivora, ma con un altro punto a favore di Smr e microreattori, grazie agli straordinari criteri di sicurezza adottati”, ha detto Casula. “Per fare un esempio – ha spiegato - l’emergency planning zone, ossia la zona di pianificazione delle emergenze è oggi negli Usa di circa 16 chilometri per i reattori tradizionali mentre per i micro reattori sarà di pochi metri”. Un altro fattore non indifferente sia per quanto riguarda la sicurezza degli addetti ai lavori sia per la salvaguardia delle infrastrutture visto che la flessibilità e portabilità dell’infrastruttura energetica vicino all’infrastruttura industriale non deve però mettere a rischio l’investimento. (Rin)