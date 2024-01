Autonomia: Richetti (Az), senza Lep è provvedimento senza benefici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Autonomia e riforme sono temi importanti, che il governo usa per non affrontare le questioni dei salari e della sanità. A dimostrazione di questo, l'autonomia è un provvedimento che una volta finito l'iter parlamentare non avrà nessuna conseguenza e nessun effetto perché senza definizione e finanziamento dei lep, che in questa legge non sono né definiti né finanziati, non potrà esserci nessun beneficio". Lo afferma in una nota Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe, che prosegue: "Il percorso delle riforme è un percorso lungo, articolato e complesso, che ad oggi non ha ancora avuto un confronto parlamentare tra le forze politiche, mentre apprendiamo di modifiche dalla maggioranza". "Questo è esattamente il metodo del governo: fare titolo con provvedimenti che non hanno costo né economico né di consenso e evitare di affrontare le questioni vere", conclude(Rin)