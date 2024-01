Aerospazio: Commissione Ue-Esa selezionano 5 aziende per lanciare in orbita minisatelliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e l'Agenzia spaziale europea (Esa) hanno annunciato di aver selezionato cinque operatori per lanciare in orbita piccoli satelliti. È stato siglato un accordo quadro con Arianespace, e con quattro start up che non hanno ancora effettuato un lancio orbitale: le tedesche Isar Aerospace e Rocket Augsburg Factory (Rfa), la britannica Orbex e la spagnola Pld Space. Il lancio inaugurale di Ariane 6 è previsto tra il 15 giugno e il 31 luglio, mentre l'ultimo razzo Vega sarà lanciato durante l'estate e Vega-C tornerà in volo "entro la fine dell'anno" dopo essere rimasto a terra per a un malfunzionamento, secondo quanto riferito dal direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher. La selezione di questi cinque fornitori nell'ambito del programma "Flight Ticket Initiative" mira a "incoraggiare la creazione di nuovi sistemi di lancio europei attraverso una concorrenza aperta", secondo l'Esa. L'Ue e l'Esa diventeranno così "clienti di riferimento" di questi operatori, "incoraggiando gli attori europei emergenti a maturare e ad offrire i loro servizi", ha affermato il commissario europeo allo Spazio, Thierry Breton. L’obiettivo del commissario è sviluppare un'autonomia europea nel settore spaziale, ha spiegato in occasione della Conferenza europea sullo spazio a Bruxelles. (Res)