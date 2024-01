Banche: Profumo (Compagnia di San Paolo), su Cdp opportuno valutare mandato più lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cdp è un attore molto rilevante nel Paese che gestisce progetti impegnativi e lunghi. Vedendo ciò che succede in Europa perché è bene anche copiare quando le cose funzionano abbastanza bene, le grandi casse, quella Francese e Tedesca, hanno governance che vengono rinnovate dopo 5, 6 e in alcuni casi anche 9 anni, tempi che mi sembrano molto più compatibili con la missione della Cassa. Lo ha affermato il presidente di Compagnia di San Paolo Francesco Profumo interpellato su Cassa depositi e prestiti. "Con una governance che viene rinnovata ogni tre anni, un anno serve per imparare, il secondo è di lavoro e nel terzo iniziano i temi della successione. Il Paese ha bisogno di avere forme di stabilità che sono necessarie perché possa funzionare. Credo sia uno dei temi preliminari al rinnovo, ma non dipende da me", ha concluso. (Rpi)