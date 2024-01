Cultura: Masi (Fd'I), su Teatro di Roma Partito democratico tragicomico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla questione del Teatro di Roma il Partito democratico capitolino "è stato tragicomico". Lo afferma in una nota la consigliera di Fratelli d'Italia di Roma, Mariacristina Masi. "Gli unici a dover essere sconcertati sono i romani: una pagina tragicomica della politica romana si è registrata oggi in Assemblea capitolina, in cui il sindaco ha voluto fare una comunicazione relativa alla questione del Teatro di Roma. Dopo due anni di assenza assoluta sulle questioni importanti, Gualtieri si presenta in Aula Giulio Cesare per farsi portavoce della lagna del partito democratico per la poltrona persa al Teatro di Roma. Siamo veramente al limite della vergogna - sottolina -. Invece di venire a risponderci sulle numerose questioni care ai cittadini che gli abbiamo sottoposto, impone all'Assemblea un problema interno alla sua compagine". (segue) (Com)