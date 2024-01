Cultura: Masi (Fd'I), su Teatro di Roma Partito democratico tragicomico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I trasporti pubblici al collasso - prosegue Masi -, il mercato abusivo di piazza Pascali, il futuro della città del rugby, il degrado del quartiere Termini-Esquilino, la manutenzione dei pali della linea del tram che crollano sulle automobili, l'ufficio litorale di cui ancora non abbiamo notizia, sono solo alcuni dei temi su cui non abbiamo avuto il minimo riscontro. Tutto ci saremmo aspettati, tranne che venisse in Aula a parlare delle questioni di potere del Partito democratico. Come sempre l'Assemblea è iniziata al quarto appello per una maggioranza che non riesce ad avere il numero legale nei tempi previsti, come corollario di una pessima pagina della politica cittadina". (Com)