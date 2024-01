Donbass: governatore repubblica Donetsk, attacco ucraino nel capoluogo causa sette feriti tra civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sette civili sono rimasti feriti in un attacco ucraino lanciato contro il distretto Kujbyshevskij di Donetsk. Lo ha reso noto il governatore della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, aggiungendo che tre feriti sono stati ricoverati in ospedale. Pushilin ha riferito che anche due agenti del ministero delle Situazioni di emergenza russo hanno riportato ferite e uno di loro è morto in ospedale. Il bombardamento ha colpito due edifici residenziali, un asilo nido e un centro culturale. (Rum)