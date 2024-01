Thailandia: viceministro Esteri riceve inviato speciale Ue per il Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri della Thailandia, Sihasak Phuangketkeow, ha ricevuto ieri Igor Driesmans, ambasciatore dell’Unione europea in Cambogia e inviato speciale dell’Ue per il Myanmar, in visita a Bangkok. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri thailandese. Le parti, si legge nella nota, hanno scambiato opinioni sulla situazione in Myanmar e sui prossimi possibili passi nella collaborazione. Entrambe hanno ribadito di sostenere un Myanmar pacifico, stabile e unito. La Thailandia punta a svolgere un ruolo proattivo e costruttivo sulla questione, soprattutto nell’assistenza umanitaria e del rafforzamento della collaborazione con l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Il rappresentante dell’Ue ha assicurato la continuità del sostegno agli sforzi della Thailandia e dell’Asean.(Fim)