Roma: controlli in centro storico, 2 arresti per furto e multe per 33 mila euro ad abusivi

- Un totale di 150 persone identificate, due arrestate per furto, 30 veicoli controllati e 8 attività ispezionate. E' questo il bilancio dei controlli condotti dai carabinieri di Roma insieme ai militari del Nas e del nucleo cinofilidi Santa Maria di Galeria. Il servizio straordinario di controllo si è svolto nel centro storico della capitale - da piazza San Silvestro a via del Gambero, via del Corso, via del Tritone, via Poli, piazza di Trevi e vie limitrofe - ed è stato finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale e dei reati predatori. Nel corso dei controlli due algerini senza fissa dimora di 20 e 27 anni sono stati arrestati perchè sorpresi a rubare uno zainetto a un turista arabo nei pressi della Fontana di Trevi. I controlli hanno portato anche alla sanzione di 6 cittadini del Bangladesh, sopresi durante la vendita ambulante di occhiali da sole, sciarpe e vario materiale hi-tech per un totale di circa 200 articoli che sono stati sequestrati. Gli abusivi sono stati sanzionati per complessivi 33 mila euro e nei loro confronti è anche scattato l’ordine di allontanamento dal centro storico per 48 ore. Infine, il titolare di un bar di via Capo le Case è stato sanzionato dai Carabinieri del Nas di Roma, per una violazione amministrativa per 2.300 euro. (Rer)