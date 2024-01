Brasile: barca naufragata al ritorno da una festa, sale a otto il numero di morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a otto il numero di morti a seguito del naufragio di un'imbarcazione al largo della città di Madre de Deus, nello Stato di Bahia, in Brasile. I corpi erano quelli di un bambino e di un uomo adulto. Secondo quanto riportato dalla Marina, sarebbero i corpi delle due persone ancora disperse dopo il naufragio. L'incidente, riportano i media locali, si è prodotto nella notte di domenica (l'alba in Italia), nel viaggio di ritorno dall'isola Maria Guarda, dove si era svolta una festa. Secondo le prime ricostruzioni, sulla barca sarebbero salite ben più delle dieci persone consentite. Si parla inoltre di una possibile discussione tra i passeggeri, con conseguenti scontri che avrebbero finito per far rovesciare lo scafo. La Marina del Brasile ha avviato un'indagine per determinare le cause dell'incidente mentre la Polizia è alla ricerca di immagini delle telecamere e ha affermato di aver già trovato il conducente, che sarà interrogato insieme ad altri testimoni dell'incidente, secondo quanto riportano i media brasiliani. (Brs)