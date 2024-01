Mar Rosso: Ue, attacchi Houthi preoccupanti, traffico diminuito del 22 per cento ma impatto è maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso sono estremamente preoccupanti e stanno avendo un serio impatto economico sull'Ue. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri belga, Hadja Lahbib, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio informale Commercio di Bruxelles. "Abbiamo ovviamente analizzato l'impatto della situazione nel Mar Rosso sul commercio internazionale. Gli attacchi dei ribelli Houthi sono estremamente preoccupanti e stanno già avendo un impatto piuttosto serio. Infatti, anche se non hanno ancora avuto un impatto sul paniere delle famiglie, c'è già un impatto dovuto all'insicurezza sul trasporto marittimo internazionale", ha dichiarato. "La libertà di navigazione è essenziale per l'Ue, perché siamo il più grande commerciante di merci dopo la Cina, ed è importante anche per il commercio mondiale. Complessivamente, dal 12 al 15 per cento dei flussi commerciali mondiali e il 25-30 per cento del traffico globale di container passa attraverso il Mar Rosso", ha poi dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Stiamo monitorando la situazione del corridoio. Il traffico nel Mar Rosso è diminuito del 22 per cento in un mese, ma non si è fermato del tutto. La diminuzione però dovrebbe essere maggiore ora che le compagnie di navigazione stanno riducendo le loro navi intorno al Capo di Buona Speranza", ha poi aggiunto. (segue) (Beb)