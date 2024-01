Mar Rosso: Ue, attacchi Houthi preoccupanti, traffico diminuito del 22 per cento ma impatto è maggiore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stesso tempo è importante intraprendere azioni per proteggere le navi. Come sappiamo, ci sono già partner internazionali che lavorano attivamente per garantire la loro protezione e la libertà di navigazione nel Mar Rosso, e anche gli Stati membri dell'Ue stanno discutendo riguardo una missione marittima in questo contesto, per unirsi a questo sforzo internazionale", ha spiegato Dombrovskis. "Finora, non è stato possibile individuare un impatto visibile sui prezzi dell'energia e, più in generale, sui prezzi dei beni. Ma vediamo già l'impatto sui prezzi dei trasporti, che sono aumentati. L'impatto economico più ampio sui prezzi al consumo, e sull'economia dell'Ue in generale, dipenderà molto dai risvolti della crisi. Per questo è necessaria un'azione rapida. Il mese prossimo mese aggiorneremo le nostre previsioni economiche e dovremo tener conto dei rischi di interruzione del traffico marittimo nel Mar Rosso", ha poi concluso Dombrovskis. (Beb)