Cinema: Sbrollini (Iv), nomination Oscar Garrone dà lustro al cinema italiano

- "Ci riempie di orgoglio l'ingresso di 'Io capitano' di Matteo Garrone nella cinquina degli Oscar come migliore film straniero. È un riconoscimento importante per un grande regista e per la tradizione cinematografica italiana". Lo dice la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, componente della Commissione Cultura di Palazzo Madama. "La nomination – aggiunge Sbrollini - dà grande lustro e prestigio al nostro cinema. Una storia bellissima quella raccontata in 'Io capitano', avventurosa e toccante, che potrà dire la sua durante la notte degli Oscar. Conquistare Hollywood sarebbe un sogno, ma già arrivare alla candidatura è un grandissimo traguardo. In bocca al lupo a Matteo Garrone". (Rin)