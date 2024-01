Cultura: Gualtieri su Teatro Roma "inaccettabile estromettere Comune da scelte Cda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- In merito alla vicenda della nomina del direttore generale della neonata fondazione Teatro di Roma, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato che è "inaccettabile estromettere" il Comune di Roma dalle dalle decisioni strategiche più importanti, questo farebbe venire meno le ragioni della partecipazione alla fondazione" perché "Roma Capitale è uno dei due soci fondatori della fondazione, ne finanzia in modo prevalente le attività con quasi 6,9 milioni di euro, mentre la Regione Lazio stanzia 1,9 milioni". Il sindaco oggi è intervenuto in apertura dell'Assemblea capitolina per riferire sulla vicenda: "Le sorti e il prestigio del Teatro di Roma stanno a cuore non soltanto a tutta la città ma anche a questa Aula - ha detto -. Ho ritenuto doveroso che fosse il consiglio il luogo in cui il sindaco riferisse in merito a queste vicende. Dopo 4 anni di commissariamento - ha spiegato Gualtieri - si è completata la trasformazione da associazione a fondazione Teatro di Roma. I soci sono Roma Capitale e Regione Lazio oltre ai due soci il Cda ha una rappresentanza del ministero della Cultura. Una commissione nominata dal Cda ha esaminato le 42 domande pervenute per la scelta del direttore generale e già in questa sede si è evidenziata una difformità: due membri del Cda hanno ritenuto meritevoli di far parte della rosa soltanto 3 candidati anziché i 5 previsti e senza indicare alcuna donna nella rosa dei tre". (segue) (Rer)